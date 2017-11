Tony Lopez lança o seu primeiro trabalho discográfico intitulado – ‘Paródia Pegod’

29/11/2017 07:46 - Modificado em 29/11/2017 07:46

O disco ‘Paródia Pegod’ tem dez faixas musicais nos mais diversos estilos como bossanova, coladeira, txabeta e afromusic.

De acordo com o comunicado de imprensa, nove das dez faixas são da autoria do artista musical, com excepção do tema “Droga”.

O CD é um retrato das noites de música na ilha de São Vicente e na cidade do Mindelo, com um tema dedicado ao Mindelo, a sua cidade de alma e coração.

Tony Lopez estreou-se na música em 2001, mas profissionalmente, só em 2006 fazendo coro nas actuações de artistas como Zé Delgado, Grace Évora, Beto Dias e vários outros.

Na sexta-feira, 01 de Dezembro, o artista fará um show de apresentação pública do disco com a banda, no Mindel Hotel.