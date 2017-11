Fogo : MP vai investigar caso de adolescente de 12 anos que ficou grávida após abuso sexual

29/11/2017 07:31 - Modificado em 29/11/2017 07:31

O caso de uma adolescente de 12 anos, grávida de doze semanas, foi encaminhado ao Ministério Publico da Comarca de São Filipe pela esquadra policial e pela delegação do ICCA para a devida investigação e procedimento.

O caso veio ao público depois do pai da vítima, que foi abusada sexualmente, supostamente, por um individuo de maior idade (18 anos) e de que resultou a gravidez, ter apresentado queixa à Policia Nacional e ter dado conhecimento ao Instituto Cabo-verdiano de Criança e Adolescente (ICCA).

Uma fonte do ICCA indica que a mãe da vítima tinha conhecimento do caso mas não denunciou, indicando que a adolescente revelou que o acto foi com o seu consentimento e que além da agressão que resultou na gravidez, a mesma tinha sido abusada sexualmente quando tinha apenas 11 anos de idade.

Quer o “suposto” como o anterior agressor foram identificados e constam do dossiê enviado à Procuradoria pela Policia Nacional.

Fonte: Inforpress