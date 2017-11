Ladrões assaltam iate na Baía do Porto Grande

28/11/2017 07:31 - Modificado em 28/11/2017 07:31

Furto a pessoa na via pública, marca o fim-de-semana dos registos da polícia em São Vicente. Mas o destaque é para o assalto a um iate fundeado na Baía do Porto Grande, onde os ladrões levaram, em produtos, cerca de 2510 euros, não especificando que tipo de produtos. O certo é que alguns meliantes, não se sabe quantos, entraram na embarcação e levaram o que puderam.

O NN teve acesso ao boletim de ocorrências registadas nas unidades policiais do Comando de São Vicente deste fim-de-semana, com registos de diversas actividades ilegais, como furtos em estabelecimentos comerciais.

De acordo com o relatório de ocorrências, na sexta-feira foram registados furtos de telemóveis e de vestuários numa loja chinesa do Mindelo. Ainda se registou uma detenção por danos e agressão física.

No sábado, a EICC recebeu duas denúncias de burla, em que o denunciado é a mesma pessoa que burlou na primeira ocasião um cidadão no valor de 107.816$00 e 262.283$00, sendo este último seguido de tentativa de atropelamento.

O Piquete, por seu lado, deteve em flagrante delito dois indivíduos, um por agressão física e outro por roubo a pessoa na via pública.