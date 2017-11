“Macaca”. É assim que socialite descreve filha adotiva de Bruno Gagliasso

28/11/2017 07:23 - Modificado em 28/11/2017 07:23

Esta não é a primeira vez que esta socialite publica este tipo de opiniões

Day McCarthy, uma conhecida socialite brasileira que vive no Canadá, está a chocar as redes sociais com as críticas severas a Titi, a filha adotiva do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

“Macaca”. É desta forma que Day McCarthy descreve a criança, referindo que a sociedade está repleta de pessoas cínicas, falsas, ‘puxa-sacos’ que só elogiam a criança por ela ser filha de famosos.

“Eu gostava de entender os falsos que me criticam pela minha aparência, por eu não ter olhos azuis, cabelo liso, nariz bonito e fino, como a sociedade impõe esse tipo de beleza, mas vão ao Instagram do Bruno Gagliasso elogiando aquela macaca. A menina é preta, tem um cabelo horrível, tem um nariz de preto horrível e o povo fala que a menina é linda”, disse no vídeo que partilhou nas redes sociais.

A socialite diz ainda que esses elogios só acontecem porque Titi é “adotada por famosos”. “Filha não é. Como é que duas pessoas brancas, de olhos claros vão ter uma filha preta, com cabelo ‘de pico’ e com nariz de negro? Povo ridículo”.

Os ataques da mulher rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, até porque esta não é a primeira vez que a socialite ofende diversas pessoas nas suas publicações.

noticiasaominuto.com