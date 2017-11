Dudu Nobre diz que Carnaval do Mindelo pode transformar-se num “grande atractivo” turístico

O músico e carnavalesco brasileiro Dudu Nobre disse no Rio de Janeiro que o Carnaval pode realmente transformar-se num “grande atractivo”, sendo Cabo Verde um arquipélago turístico com um povo “muito acolhedor”.

Em entrevista à Inforpress, Dudu Nobre salientou que, com o evento Carnaval de Verão no arquipélago, a mira é levar turistas de todos os países do mundo para Cabo Verde, já que o “potencial existente” é “muito grande”.

“Quando estive em São Vicente, fiquei muito feliz, particularmente quando vi tantas coisas parecidas com o Carnaval do Rio no do Mindelo e ficou esta vontade pessoal de fazer o evento crescer, o que me empurrou bastante e, graças a Deus, esta parceria está a crescer cada vez mais”, avançou um dos mais destacados sambistas brasileiros da actualidade, segundo a crítica local.

“Com o conhecimento que adquirimos aqui no Rio de Janeiro, na parte técnica, penso que iremos levar muitos benefícios para o Carnaval cabo-verdiano”, adiantou, mas “sempre respeitando” a cultura do Carnaval cabo-verdiano.

“Cabo Verde tem o seu estilo próprio de fazer o Carnaval, que é muito próximo do do Rio de Janeiro, mas é diferente e, respeitando essa diferença, acho importante a gente levar um pouco da nossa experiência para lá”, concretizou Dudu Nobre.

Questionado sobre a ida ao Brasil da comitiva mindelense, Dudu Nobre considerou que a estada tem sido “fantástica” e que a visita ao barracão da Escola de Samba Portela, uma “quadra marcante” no Carnaval brasileiro, é motivo de “muita felicidade”, pelo que, sintetizou, “poder estar a fazer este roteiro com o pessoal de Cabo Verde vai ser muito bonito”.

Para além do programa previsto para o ano de 2018 em que Dudu Nobre e equipa irão levar workshops e o Carnaval de Verão às ilhas como São Nicolau, Sal e Santiago, Dudu Nobre reiterou a intenção de visitar a ilha de Santo Antão, terra da sua bisavó.

A comitiva dos grupos carnavalescos de São Vicente, em visita ao Brasil, vai ocupar os dias de hoje e de terça-feira com encontros com fornecedores de materiais de Carnaval e visitas a empresas que comercializam os mesmos produtos.

Fonte: Inforpress