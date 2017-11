Basquetebol: são-vicentinos Jason Correia e Fred Lima reforçam o Olhanense

28/11/2017 07:15 - Modificado em 28/11/2017 07:15

Os dois basquetebolistas naturais de São Vicente, Jason Correia de 23 anos e Fred Lima de 25 anos, vão reforçar a equipa portuguesa do Olhanense.

Jason Correia, de 23 anos, esteve actualmente ao serviço do Seven Stars da Praia, equipa campeã nacional da modalidade nesta época desportiva, onde venceu precisamente a sua ex-equipa, a Académica do Mindelo, na final da competição. Jason já vestiu as cores da selecção júnior de Cabo Verde e, nos seniores, foi pré-convocado. Por sua vez, Fred Lima de 25 anos sai directamente da “Micá” onde conquistou vários títulos regionais para ingressar na equipa portuguesa.

Os dois jogadores viajaram na tarde de segunda-feira para Portugal, onde vão acordar os termos e assinar pelo clube de “Olhão”.