Brasil : Vidente lê futuro nas nádegas dos clientes

28/11/2017 07:08 - Modificado em 28/11/2017 07:08

Sandra pratica a ‘Rumpologia’ e diz que é um dom com o qual nasceu.

Uma vidente espanhola está a dar nas vistas por praticar ‘rumpologia’, técnica onde se lê o futuro nas nádegas dos clientes. Sandra Amos é rumpóloga no Reino Unido e recentemente foi protagonista de uma reportagem da jornalista Antía Castedo, para a revista colombiana Soho.

A jornalista quis saber como funcionava esta nova técnica e submeteu-se aos dotes adivinhadores da mulher. A rumpóloga explicou que “todos temos o futuro escrito no rabo” e que cada nádega funciona como uma espécie de enciclopédia da vida. A nádega direita, segundo a vidente, mostra o que está para acontecer, já a esquerda diz respeito ao que aconteceu no passado.

A mulher de 58 anos explicou que nasceu com o dom de ler a alma das pessoas através das delineações do rabo e que conta com a ajuda dos seus três “guias espirituais”: um índio de Dakota do Norte (EUA), um médico e uma monja. A vidente diz ainda que já faz consultas há 18 anos e que esta prática está a ganhar fama. Mãe de Sylvester Stallone também dá consultas de ‘rumpologia’ Jacqueline Stallone, de 95 anos, também diz ser capaz de prever o futuro lendo o ‘bumbum’. A mãe do ator faz consultas presenciais na Colômbia e também permite que lhe enviem fotografias pelo site, segundo conta o jornal Globo.