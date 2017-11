India : Médicos encontram 263 moedas e 100 pregos em estômago de paciente

Um homem indiano, de 35 anos, tinha 263 moedas, 100 pregos e dezenas de lâminas de barbear no estômago. Maksud Khan teve de ser operado devido às dores que sentia na zona abdominal, provocadas pelos sete quilos de metal que engoliu. Segundo a imprensa local, os cirurgiões que operaram Maksud pensavam que o homem estava com uma intoxicação alimentar, e ficaram surpreendidos quando encontraram 7kg de metal no seu estômago.

O homem dirigiu-se ao hospital de Satna, em Madhya Pradesh, na India, com dores agudas na zona abdominal. O médico que liderou a equipa de cirurgia afirmou que o “paciente estava a queixar-se com dores no estômago”, e por isso, pensaram em fazer uma endoscopia. “Ficámos chocados quando descobrimos moedas, pregos e porcas no estômago de Maksud”, contou Priyank Sharma, médico responsável pela operação, acrescentando que nunca tinha visto nada assim em toda a sua carreira.

A família de Maksud acredita que ele desenvolveu o hábito de comer peças de metal, devido à depressão que atravessava há algum tempo. No entanto, ninguém sabia destas práticas alimentares do paciente, que já se queixava com dores há três meses. Os médicos afirmaram que não existirão danos duradouros nos órgãos internos do homem. “A operação foi feita no momento certo, visto que alguns dos pregos já estavam a perfurar a parede do estômago, causando sangramento”, contou um dos cirurgiões. Maksud Khan disse aos médicos que nunca mais voltaria a ingerir metal.