Augusto Neves busca parceria com município brasileiro de Niterói

28/11/2017 07:04 - Modificado em 28/11/2017 07:04

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, encontrou-se hoje, no Rio de Janeiro (Brasil), com o seu homólogo do Município de Niterói para uma “missão exploratória” tendente a uma cooperação futura.

O autarca mindelense encontra-se no Brasil a chefiar uma delegação cultural do seu município, que vai permanecer até o dia 05 de Dezembro, no Rio de Janeiro, com foco no Carnaval.

Contudo, paralelamente, Neves vai cumprindo um programa de contactos com personalidades e autarcas locais e, nesse âmbito, hoje, “trocou ideias” com o presidente da Câmara de Niterói, Paulo Bagueira, nos Paços do Concelho do Município do Estado do Rio de Janeiro.

A ideia, sublinhou Augusto Neves, é, em primeiro lugar, fortalecer as relações históricas entre Cabo Verde e o Brasil e, por outro, expressar “a vontade de aproximação” entre São Vicente e Niterói.

“Trocamos impressões sobre os dois municípios e acordamos iniciar os primeiros passos para a assinatura de um convénio de cooperação, em princípio no mês de Agosto, quando o presidente da Câmara de Niterói visitar São Vicente”, declarou Augusto Neves à Inforpress.

Do lado do autarca brasileiro, Paulo Bangueira, que dirige a Câmara de Niterói há cinco mandatos consecutivos, e que fez muitas perguntas sobre Cabo Verde e a ilha de São Vicente, manifestou interesse em conhecer a ilha de São Vicente e aceitou o convite de Augusto Neves para, em Agosto de 2018, se desloca a ilha do Porto Grande.

Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro, conta com uma população de cerca de 500 mil habitantes (2010), é o segundo município “mais importante” do Estado do Rio de Janeiro, a sexta cidade mais populosa do estado e a de maior Índice de Desenvolvimento Humano.

A cidade, que comemora este ano 444 anos da sua fundação, é um dos principais centros financeiros, comerciais e industriais do Rio de Janeiro, com enfoque na indústria naval, e é aquela que acolhe algumas dezenas de estudantes universitários cabo-verdianos.

Inforpress