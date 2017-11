Mindelo: Quatro acidentes de viação e uma detenção por condução sob efeito do álcool

28/11/2017 06:57 - Modificado em 28/11/2017 06:57

A Polícia de Trânsito de São Vicente tem intensificado a sua actuação pela ilha de forma a promover uma condução segura.

Durante este fim-de-semana, numa operação de rotina e tendo fiscalizado cerca de oitenta e quatro viaturas, foram aprendidas nove devido a irregularidades nos documentos e registaram-se sete acidentes rodoviários.

Foram registados dois embates, um deles na Estrada de Passarão e outro em Ribeirinha, que culminaram em danos leves nas viaturas sem muitos prejuízos materiais e, o mais importante, nenhum ferido. Por outro lado, uma colisão na rotunda de Cruz João Évora entre duas viaturas registou, segundo dados da polícia, avultados danos e um ferido ligeiro que foi encaminhado ao HBS para observação. Ocorrências de sexta-feira a domingo, que levaram a PN ainda a deter um indivíduo por condução sob efeito do álcool.

Além disso, foi ainda detido na via pública um condutor de motociclo por condução ilegal e aplicada uma coima a outros motoristas.

Por esta altura, com o aproximar-se da época festiva, a Polícia Nacional intensifica a sua presença pelas ruas da ilha e o número de ocorrências em relação à semana passada, segundo dados disponibilizados, aumentou.

Com o aproximar-se das festas do Natal e de fim de ano, o Comando alerta as pessoas para um maior cuidado nas estradas e a regulamentação da documentação de forma a evitar constrangimentos entre as partes e aconselha ainda: “se beber não conduza, porque além de colocar em risco a sua saúde, coloca em risco as demais pessoas que possa encontrar pelo caminho em caso de acidente sob efeito do álcool”.

No entanto, a PN de São Vicente esclarece que este tipo de actuação, a fiscalização às viaturas, não é exclusiva desta época como muitos costumam comentar; apenas é intensificada devido ao volume de pessoas a circularem pela cidade em Dezembro para as compras, entre outras coisas, e também pelo número de emigrantes e turistas que aumenta com a chegada desta época.