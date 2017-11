PJ pede colaboração de “todos” para localizar menor desparecida

28/11/2017 07:00 - Modificado em 28/11/2017 07:00

Em comunicado a Policia Judiciária informa que “ na sequência da comunicação de desaparecimento da menor, Evânia Liciane Carvalho Gonçalves, no passado dia 14 de novembro, apresentado pelos pais da menor, residentes na localidade de Achada Eugênio Lima, encetou um conjunto de diligências com vista a confirmar a informação e localizar a criança.” A PJ diz que prossegue com as investigações com vista a localização da menor e o apuramento dos factos sob “ Por isso apela “ a paciência e compreensão de todos” e a colaboração de todos que por quaisquer meios obtiveram informações que possam auxiliar na localização ou o paradeiro da menor desaparecida”

As informações podem ser transmitidas ao Piquete na Direção Central da Praia – telefones n° 260 56 00 e 800 11 34;