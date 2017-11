Vagny Dias promovido à equipa principal do Saint Étienne

28/11/2017 06:51 - Modificado em 28/11/2017 06:51

O jogador são-vicentino Vagner Dias, ou Vaguy, de 21 anos, foi chamado para a equipa principal do clube francês e estreou-se este fim-de-semana na convocatória mas não saiu do banco de suplentes.

Vaguy transferiu-se para o Saint Étienne no início do presente ano, proveniente do Batuque FC após vencer o Torneio de Abertura da época passada. No clube francês, o são-vicentino esteve ao serviço da Equipa B, tendo agora dado o salto para a equipa principal, chamado pelo treinador Julien Sablé, apesar de na estreia, não ter saído do banco de suplentes, no jogo frente ao Strasbourg que terminou empatado a duas bolas.

Recorda-se que o camisola 33 dos verdes não é o único jogador cabo-verdiano no clube, tendo a companhia de Erin Pinheiro e Kenny Rocha que já estrearam pela equipa principal.