Sara Sampaio deslumbra de férias na Tailândia

27/11/2017 03:27 - Modificado em 27/11/2017 03:44

As férias chegaram ao fim este domingo, mas as fotografias partilhadas ao longo dos últimos dias por Sara Sampaio não passaram despercebidas. A excelente forma física da manequim portuguesa voltou a saltar à vista.

Terminada a sua prestação no Victoria’s Secret Fashion Show, a portuense, de 26 anos, rumou para a Tailândia para uns merecidos dias de descanso. Sara Sampaio viajou na companhia das amigas Josephine Skriver, Jasmine Tookes e Lais Ribeiro, todas elas “anjos” da conhecida marca de lingerie.

O tempo foi de lazer, dedicado sobretudo para expor os seus corpos ao sol, com direito a mergulhos nas águas cristalinas daquele país asiático. Numa das fotografias publicadas nas redes sociais da portuguesa, não só as suas curvas se evidenciam, como também as das suas colegas de profissão. Elogios às modelos não faltaram.