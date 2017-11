Discoteca desaba e causa 22 feridos

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, na sequência do desabamento do chão de uma discoteca no sul de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, na madrugada deste domingo.

O acidente aconteceu pelas 2.30 horas locais, na discoteca “Butterfly”, um clube LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) de um centro comercial em Las Verónicas, no município espanhol de Adeje. O chão do estabelecimento noturno cedeu, tendo as pessoas presentes no local caído para o piso de baixo.

Os feridos, de diferentes idades e nacionalidades, foram transportados ao hospital com várias fraturas ósseas nas pernas, pés e costas, contusões ligeiras, e, em dois casos, traumatismos graves.

Nas operações de socorro, estiveram os bombeiros de Tenerife e pessoal do Serviço de Urgências das Canárias, dos Centros de Saúde de Adeje e Cristianos e do Hospital do sul da ilha.