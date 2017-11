Torneio Abertura: Mindelense e Derby não desarmam e deixam questão do título para a última jornada

27/11/2017 03:15 - Modificado em 27/11/2017 03:15

Os líderes do Campeonato Abertura Mindelense e Derby não abrandaram nesta jornada seis, vencendo os respectivos jogos e a última jornada será decisiva para conhecer o sucessor do Batuque FC.

Os derbianos foram os primeiros a entrarem em campo nesta jornada e não deram hipóteses ao lanterna vermelha o Salamansa numa goleada por 4-1, uma equipa que ainda não pontuou neste Torneio. Para os “Dragões da Praça Estrela” marcaram Lobo, Metcha, Bruce e Darrim. O Derby continua vivo na luta mas tem a forte oposição do Mindelense, porque está em desvantagem nos golos marcados e sofridos, por sua vez o Salamansa continua sem encontrar o rumo certo e tem mais uma jornada para tentar terminar o campeonato com pontos.

No jogo grande da sexta ronda o Mindelense mediu forças com o Batuque FC, com uma diferença pontual de dois pontos a favor dos Leões da Rua de Praia, mas os comandados de Rui Alberto Leite venceram por uma bola sem resposta, com o único golo do jogo a ter a assinatura do inevitável goleador da equipa Papalélé, melhor marcador do Torneio Abertura.

Uma derrota que retira ao Batuque quaisquer possibilidades ainda de lutar pela renovação do título, já o Mindelense segue na liderança da prova em igualdade pontual com o Derby, mas tem vantagem no que toca ao número de golos marcados e sofridos, pois o Derby tem 15 marcados e 7 sofridos, enquanto que o Mindelense tem 11 marcados e apenas 2 sofridos.

Resultados Completos da Sexta Jornada:

FC Derby 4-1 Salamansa

Castilho 1-1 Académica

Batuque FC 0-1 Mindelense

Ribeira Bote 1-2 Farense

Classificação:

1-Mindelense 16 pontos; 2-Derby 16 pontos; 3-Batuque FC 11 pontos; 4-Castilho 8 pontos; 5-Académica 7 pontos; 6-Farense 6 pontos; 7-Ribeira Bote 4 pontos; 8- Salamansa 0.