Santo Antão Norte: Rosariense Vence o Paulense por 3-0 e conquista Supertaça Néne

27/11/2017 03:10 - Modificado em 27/11/2017 03:10

Paulense Campeão em título e Rosariense detentor da Taça Norte de Santo Antão, abriram oficialmente a época desportiva nesta região desportiva no jogo da Supertaça disputada no Estádio João Serra em Ponta do Sol e a vitória sorriu para a equipa “Rosa” que venceu por três bolas sem respostas.

Os “Diabos Vermelhos de As Pombas” têm enfrentados vários problemas o que levou a saída de vários jogadores do Clube, e neste jogo a inexperiência do novo plantel não conseguiu parar a experiência do outro lado, uma equipa do Rosariense que subiu de divisão e que desde a época transacta não perdeu sequer um jogo oficial, um registo até então de 26 jogos.

A vitória do Rosariense neste jogo começou a ser construída logo nos primeiros quinze minutos, quando Nuno aproveitou um erro do guardião do Paulense e não teve dificuldades em aplicar um chapéu com contrapeso e medida abrindo o placar do jogo. Logo a abrir a etapa complementar o avançado Ronaldo ampliou resultado, desta feita com um remate forte e colocado de fora da área, não dando hipóteses ao guardião encarnado. A fechar a partida em cima do apito final do árbitro, Nuno voltou a fazer o gosto ao pé, fixando o resultado final em 3-0, para a formação “Rosa”. De realçar que este é o terceiro título ganho de forma consecutiva para a formação da Povoação.

No próximo fim-de-semana nos dias 02 e 03, vai ser disputada a primeira eliminatória da Taça desta região desportiva, com o campeonato a ter inicio no dia 09 de Dezembro. A liga principal desta região vai ser disputada por seis equipas; Paulense, Beira-Mar, Santo Crucifixo, Sinagoga, Rosariense e Foguetões. Por sua vez o campeonato da segundona, vai ter a participação de somente três equipas; Torreense clube da Ribeira Torre, Solpontense de Ponta do Sol e a União Desportiva de Janela do Paul, isto porque São Pedro Apostolo e Irmãos Unidos do Paul continuam ausentes da prova.