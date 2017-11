Governo volta a sua atenção para as classes mais vulneráveis

O Governo aprovou o Plano Nacional de Cuidados, medida que é vista como o novo pilar da Protecção Social em Cabo Verde e que será implementada a partir de 2018. Como explica o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, é um programa que visa criar uma rede nacional de cuidados com creches para crianças, creches domiciliárias, particularmente no meio rural, e subsídios às creches para as famílias mais carenciadas.

“São medidas que visam e promovem um sistema de cuidados para crianças, idosos e pessoas com deficiência em situação de dependência, especialmente aquelas que pertencem a famílias mais vulneráveis”, explicou.

Espera-se, com o plano, que pessoas mais vulneráveis e dependentes sejam tratadas e auxiliadas no acesso à alimentação, vestuário e no reforço da própria autonomia. Para o ministro, esta medida reforça o “direito de cuidados às pessoas com deficiências e que têm necessidades especiais de cuidados e visa reduzir a pobreza e promover a equidade do género, permitindo um desenvolvimento social integral”.

O programa aplica-se, na sua essência, a todas as crianças dos 0 aos 12 anos, idosos e pessoas com deficiência, incluindo também cuidadores e cuidadoras dessas classes.

Ainda não se sabe o custo do programa mas, segundo avança Freire, o Governo está a preparar o estudo juntamente com o Banco Mundial. Com esta medida, pretende-se também incentivar iniciativas privadas para desenvolver o Programa de Cuidados, para além de desenvolver programas de formação profissional orientados para as cuidadoras e cuidadores, no sentido de dar maior consistência e possibilidade de rendimento às pessoas que necessitam de cuidados.