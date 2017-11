Cabo Verde: Hora de Investir

27/11/2017 02:52 - Modificado em 27/11/2017 02:52

Cabo Verde pretende imprimir uma maior dinâmica ao mercado interno, através da criação de novas oportunidades de negócios e de investimentos para o sector privado.

O atual Governo de Cabo Verde assumiu um forte compromisso com o desenvolvimento económico e a modernização do País, tendo colocado em prática um conjunto de políticas e medidas que têm como objetivo central tornar Cabo Verde num Estado capaz de suscitar interesse e captar investimento estrangeiro.

Consciente do seu objetivo de “building a better working world” a EY apoiou a realização do 1º Cabo Verde Development Forum, no qual foi debatida a localização geoestratégica de Cabo Verde e a sua ligação com os países da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), o ambicioso plano de privatizações e angariação de investimento estrangeiro definido pelo governo e a reforma do Sistema fiscal atualmente em curso. Como sinal da importância estratégica que está a ser dada a estes temas e à promoção internacional do País, o Governo de Cabo-Verde fez-se representar pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Economia, que foram acompanhados pela TradeInvest, agência de promoção de investimento, e por representantes do Ministério das Finanças.

Focando-nos no recente programa de privatizações, aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros em Agosto deste ano, o Governo de Cabo Verde pretende imprimir uma maior dinâmica ao mercado interno, através da criação de novas oportunidades de negócios e de investimentos para o sector privado. Este programa é de alguma forma transversal à economia do país, com oportunidades de investimento em sectores chave da economia como as infraestruturas aeroportuárias, a companhia nacional de aviação, a gestão de infraestruturas portuárias, utilities de electricidade e de águas, a operadora nacional de telecomunicações ou os serviços de distribuição de correio.

Com base no histórico de privatizações que ocorreram na Europa e nos EUA nas últimas três décadas, e nas lições daí obtidas, o Governo de Cabo Verde tomou as devidas precauções para maximizar os efeitos económicos deste programa, assumindo desde o início diferentes modalidades para a participação dos privados, nomeadamente a privatização, a concessão ou a parceria público-privada. Da mesma forma, o país preparou-se para este programa de privatizações criando um processo ágil e eficiente de resposta ao mesmo, criando no Mistério das Finanças uma equipa focada neste objetivo e com preocupações como a criação de um ambiente competitivo, com várias reformas legislativas neste sentido, e com a preparação das empresas para o processo de privatização, nomeadamente com processos de reestruturação das mesmas em curso.

A estabilidade institucional, a posição geoestratégica e o compromisso de políticas públicas tornam Cabo Verde um destino de investimento a acompanhar com atenção.

http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/cabo-verde-hora-de-investir-236828#.Whiy4yeuhYY.facebook