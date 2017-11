Cabo Verde anuncia em Portugal nova Lei Cambial para atrair investimento português

27/11/2017 02:28 - Modificado em 27/11/2017 02:28

O Governo de Cabo Verde anunciou a entrada em vigor, a partir de 2018, de uma nova Lei Cambial visando liberalizar todos os movimentos de capitais no arquipélago e apelou aos empresários portugueses para investirem no país.

O anúncio foi feito na sexta-feira à noite pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, num encontro/jantar com empresários no Porto (Portugal), integrado no programa da visita de Estado de quatro dias que o Presidente Jorge Carlos Fonseca, efectua desde quarta-feira a Portugal.

“Temos uma paridade fixa com o euro. Fizemos aprovar, em sede do Conselho de Ministros, e vai agora para o Parlamento, uma nova Lei Cambial, que vai liberalizar todos os movimentos de capitais de Cabo Verde com o exterior. Uma vez aprovado, penso que no início do próximo ano, qualquer transação de e para Cabo Verde vai ser livre, sem qualquer restrição burocrática”, disse Olavo Correia.

“Qualquer cidadão ou empresa pode abrir contas em moeda nacional ou estrangeira, sem qualquer restrição, e qualquer transação de Cabo Verde para fora, em qualquer moeda, será feita sem intervenção burocrática ou administrativa”, acrescentou o governante cabo-verdiano no encontro, que decorreu no Palácio da Bolsa.

Ao explicar o apelo ao investimento, Olavo Correia, na presença de Jorge Carlos Fonseca, destacou que Cabo Verde “quer ser uma marca forte”, salientando tratar-se de um país “estável e previsível”, onde “vale a pena investir” e o investimento “tem retorno”.

Cabo Verde é “o próximo destino turístico, de investimentos, de oportunidades nos mais diversos domínios: energias renováveis, transportes aéreos e marítimos, telecomunicações e tecnologias, economia do mar e sistema financeiro”, realçou.

“Estamos bem localizados, temos uma população jovem qualificada e em processo de qualificação, temos um país previsível, estamos numa localização geoestratégica extraordinária e temos um historial de desenvolvimento que nos permite ter essa confiança”, insistiu Olavo Correia para justificar a nova Lei Cambial.

Presente também ao encontro, o administrador da Cabo Verde Trade Invest , Nuno Levy, indicou haver 1.700 milhões de euros de projectos para os próximos anos, sobretudo na área do turismo, bem como as oportunidades para mercados como os da África Ocidental e dos Estados Unidos.

“Temos grandes oportunidades para quem se quer deslocalizar, ou deslocalizar parte das operações, para exportar a partir de Cabo Verde. Uma área interessante, sobretudo para o norte de Portugal, é a dos têxteis. Há nichos e vemos o mercado dos Estados Unidos com um potencial muito grande, porque temos um acordo comercial que permite exportar livre de taxas”, destacou.

“Usufruindo da estabilidade que o país oferece, as empresas que se instalarem em Cabo Verde poderão também exportar para a África do Oeste”, salientou Nuno Levy, declarações que, em conjunto com as de Olavo Correia, abriram caminho para que o presidente da Cabo Verde fosse ainda mais longe no apelo ao investimento.

“As intervenções foram tão claras e pormenorizadas que, se eu fosse empresário portuense ou português, era [ir] já, imediatamente, para Cabo Verde”, afirmou Jorge Carlos Fonseca, provocando risos entre a assistência.

Para o chefe de Estado cabo-verdiano, que termina no domingo a visita de Estado a Portugal, as “áreas alvo” para o investimento – turismo, transportes aéreos e marítimos, energias renováveis, tecnologias e economia do mar – “não sendo virgens”, são “apetecíveis e sedutoras” para os empresários, tendo em conta os grandes mercados oeste-africano e norte-americano.

Promessa da Associação Empresarial do Porto é a de enviar, nos próximos meses, uma missão empresarial a Cabo Verde.

Lusa