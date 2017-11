Alécia Morais : Obrigado !!!!!

27/11/2017 02:18 - Modificado em 27/11/2017 02:18

Ainda não consigo acreditar! Andei pela vsecret pela 1 ª vez. É um momento tão especial na minha vida. Não consigo descrever o quão incrível foi. Estou tão feliz e é uma honra para mim partilhar esta passarela mágica com estas mulheres maravilhosas que sempre me inspiraram. Estou tão grata a todos que me apoiaram e fizeram este momento inesquecível acontecer. Obrigado vs equipe pela oportunidade!