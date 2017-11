Londres :“Rainha das Selfies’ morre a tirar fotografia

27/11/2017 02:30 - Modificado em 27/11/2017 02:30

Jovem caiu de janela e ficou com danos cerebrais.

Uma jovem neo-zelandesa, que vivia em Londres há alguns meses, morreu enquanto tirava uma fotografia a si mesma à janela. Toni Kelly, conhecida pelos amigos como a ‘Rainha das Selfies’, caiu da janela do segundo andar e sofreu danos cerebrais graves. A jovem tinha ido para o Reino Unido para estudar e documentava diariamente a sua vida nas redes sociais através de ‘selfies’.

Foi internada no hospital e ficou ligada a máquinas de suporte de vida, até a família decidir desliga-las, uma vez que a jovem estava já em morte cerebral. A família e os amigos de Toni estão em choque. Recordam uma jovem “feliz e linda”, “a rapariga que nunca parava de sorrir”. Os familiares de Toni autorizaram que os seus órgãos fossem doados “para salvar vidas no Reino Unido” mas, agora, pedem ajuda para cobrir os custos da transladação do corpo da jovem para a Nova Zelândia. Desde quarta-feira que já foram angariados mais de 35 mil euros para os custos da transladação do corpo e das cerimónias fúnebres. “Desde pequena que era uma alma gentil. Nunca fez mal a ninguém, não tinha inimigos. Era muito descontraída e divertida, por isso todos a adoravam. Ela estava-se sempre a rir, mesmo sem razão. Estava sempre às gargalhadas e é isso, e o sorriso dela, que vou guardar para sempre”, conta um amigo de infância da neo-zelandesa.

A irmã de Toni já agradeceu todo o apoio que a família tem recebido nas redes sociais, por parte dos milhares de seguidores da jovem. “Queria dizer ‘obrigado’ do fundo do meu coração, por este apoio que não tem fim. E um obrigado às raparigas que me deram a ideia de criar uma página para angariar dinheiro para trazer a nossa menina para casa. Estávamos desesperados. Não temos palavras, só queremos que ela chegue depressa”, escreve a irmã da ‘Rainha das Selfies’.