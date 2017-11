Gala do Laço na luta contra o cancro da mama e próstata

25/11/2017 03:02 - Modificado em 25/11/2017 03:04

O Hotel Porto Grande no Mindelo recebe este sábado, 25 Novembro, a Gala do Laço, este ano, além do rosa também terá o azul, mas que trás a mesma proposta de todos os anos, que é a consciencialização máxima para o controle precoce destes males e a recolha de fundos para apoiar pessoas carenciadas que não tenham a possibilidade de fazer o teste, os exames da nomografia, e este ano da próstata.

O evento, que se enquadra nas atividades que assinalam a Luta contra o Cancro da Mama e Próstata é organizado pela Ilhéu Fashion, em parceria com a Boutique Vougue e o Hotel Porto Grande. Junta a música e a moda no mesmo espaço, um vez mais.

Vai contar com um desfile de moda da Boutique Vougue e, semelhante ao ano passado, os modelos vão ser personalidades da sociedade mindelense que se associaram à causa.

“O desfile de hoje traz a passarele modelos não convencionais, mulheres e homens da sociedade mindelense que abraçam a causa e emprestam imagem para um desfile que não é convencional”, afirma Hernâni Moreia, da Ilhéu Fashion. Contudo vão desfilar pela causa.

Além do desfile também terá depoimento em vídeo de quem já passou por este problema, a reforçar que é preciso ter força para lutar pela vida, frisa Moreira, que garante que o abraçar desta causa tem sido positivo.

Este conta ainda que este ano, a opção de juntar as duas causas, numa única gala, porque acreditam na necessidade de sensibilizar os homens no controlo da próstata, algo que não é muito habitual, que tem visto um aumento em termos de diagnóstico nos últimos anos, “achamos por bem abraçar mais uma causa, a volta da campanha de solidariedade”, atira.

Este ano foram doados cerca de sessenta exames de nomografia, fruto da recolha de fundo da gala do ano passado. “Exames feitos a mulheres carenciadas que não conseguem realizar o exame, e muitas vezes descuidam da sua saúde”, explica este responsável que este ano ambiciona duplicar o número em relação ao ano transacto, visto que vão abraçar os dois lados. Daí a necessidade de ter mais exames disponíveis para as pessoas necessitadas, o que depende também, e muito do apoio da sociedade civil.

“A bilheteira garante uma parte, fomos atrás de algumas empresas, não para patrocinar o evento, mas na aquisição dos exames e nomografia, infelizmente não tivemos o êxito total, entretanto esperamos que na próxima campanha tenhamos mais empresas do nosso lado a doar nomografia e o exame de próstata”.

Sobre os números conseguido no ano passado, diz que isto significa trabalhar mais e o objectivo é começar a chegar a outros aliados que possam ajudar a dar mais.

Os cantores que vão emprestar a sua voz de graça, são José Rui de Pina, Diva Barros, Vlú, Giselle Silva, revelação nova no mundo musical mindelense.