CMSV quer vendedores a vender nos mercados

24/11/2017 07:38 - Modificado em 24/11/2017 07:41

A questão de vendas ambulantes a frente dos minimercados e nas calçadas da Cidade do Mindelo é um problema recorrente da edilidade. Disciplinar o comércio informal tem sido uma constante da CMSV, com mais fiscais nas ruas da cidade do Mindelo a edilidade espera fazer respeitar o código de postura, contando com a ajuda da Policia Nacional, como avança o vereador do pelouro da fiscalização, José Carlos da Luz. A colocação dos vendedores nos mercados municipais tem sido o objetivo da câmara, mais ainda sem efeito na prática.

A demanda de peixe nos últimos dias tem feito com que muitos continuam a tentar fazer a sua venda nas ruas em vez de estar dentro dos mercados. Em conversa com alguns vendedores o sentimento de que dentro dos mercados não se consegue realizar vendas, falta de movimento nos mercados são algumas razões apontadas. Sentimento que CMSV tem conhecimento como descreve o vereador da área, mas que, como avança, as vendas tem que ser feitas dentro do mercado, isto para a organização da cidade.

Para os vendedores somente querem ganhar o “pão de cada dia”, mas que tem sido dificultado pelos fiscais que apreendem as mercadorias. Afirmam que não estão fazendo nada de errado o apenas tentando ganhar o dia.