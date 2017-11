Liga Europa: Vitória de Guimarães de Heldon perde frente ao Salzburgo mas tem hipóteses de apuramento

24/11/2017 07:30 - Modificado em 24/11/2017 07:30

Com o internacional Cabo-Verdiano Heldon a titular durante sessenta minutos, o Guimarães sofreu uma derrota fora de portas perante o Red Salzburgo da Áustria por 3-0, mas mantem esperanças no apuramento para a próxima fase.

Em jogo da quinta jornada do Grupo I, o Guimarães teve jogo decisivo mas não esteve a altura dos acontecimentos na Áustria e acabou por perder, ficando com um pé fora da próxima fase da competição, mas com o empate a uma bola registado no outro jogo do grupo entre o Marselha e o Konyaspor, os Vitorianos ainda sonham com uma eventual presença na próxima fase, pois levam vantagem no confronto directo perante o conjunto francês.

O internacional Cabo-verdiano Heldon esteve muito abaixo do seu rendimento habitual e foi substituído aos sessenta minutos de jogo, mas de realçar que este foi de longe a pior exibição da equipa liderada por Pedro Martins nesta época, onde não criou oportunidades de golo.

Com o Salzburgo a assegurar a liderança do grupo e a passagem para a fase seguinte da competição com 11 pontos, resta apenas uma vaga que Heldon e companhia vão ter de lutar na última jornada contra o Marselha 7 pontos, e Konyaspor 5, visto que a equipa de Pedro Martins tem 4 pontos e por isso ocupa a última posição do grupo.

Na próxima jornada e última da fase de grupos o Guimarães recebe no dia 07 de Dezembro Dom Afonso Enriques o Konyaspor, enquanto que Marselha vai receber no mesmo dia no seu terreno o Salzburgo.