Balões com metanfetamina romperam no estômago e provocaram a morte.

24/11/2017 07:32 - Modificado em 24/11/2017 07:32

Uma mulher foi condenada a dois anos de prisão, depois de matar o namorado com um beijo na boca, onde lhe passou balões com droga. Melissa Ann Blair fez uma visita ao namorado Anthony Powell, que se encontrava detido na prisão de Oregon. A mulher tentava passar sete pacotes de metanfetamina às escondidas das autoridades. O objetivo era o namorado engolir a droga para usar mais tarde. Dois dos sete pacotes romperam no estômago e provocaram a morte com overdose do homem de 41 anos, segundo revelou a autópsia.

O juiz responsável pela sentença considerou que os dois eram culpados da morte. “Foi trágico e triste, mas ele compartilha da responsabilidade pelo que ocorreu”, destacou o juiz Marco Hernandez. Segundo a BBC, Melissa foi condenada a dois anos de prisão e terá de passar três anos sob supervisão e submeter-se a tratamentos contra o vício da droga e saúde mental.