Após derrotas consecutivas frente ao Senegal e Burkina Faso a selecção nacional caiu quatro lugares

24/11/2017 07:29 - Modificado em 24/11/2017 07:29

O Ranking da FIFA foi actualizado esta quinta-feira e os “Tubarões Azuis” caíram quatro posições, passando da posição 64ª para o número 68.

A selecção nacional no mês passado conseguiu dois triunfos perante a Africa do Sul e conseguiu galgar algumas posições no mesmo Ranking, mas após perder dois jogos a primeira frente ao Senegal em casa por 0-2, e com o Burkina Faso fora de portas na última jornada da qualificação Africana para o próximo Mundial, por 4-0, caiu quatro lugares mas ficando ainda dentro do Top 70.

No que diz respeito ao Continente Africano a selecção ocupa a 13 posição com 530 pontos, numa lista liderada pela Tunísia, seguido pelo Egipto e Senegal. A nível do Ranking FIFA Alemanha lidera com Brasil e Portugal a fecharem o pódio.