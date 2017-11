Torneio Abertura: Jogo entre Mindelense e Batuque FC é o foco da sexta jornada

24/11/2017 07:25 - Modificado em 24/11/2017 07:25

O Torneio Abertura caminha para o término e neste fim-de-semana vai ser disputada a penúltima jornada da prova, onde Mindelense e Derby seguem na liderança com 13 pontos, seguidos pelo Batuque com 11, e nesta jornada Mindelense e Batuque FC vão medir forças num clássico que promete ser renhido.

Mindelense e Derby ainda estão invictos ao cabo de cinco jornadas já disputadas, e nem o jogo grande entre as duas equipas da quinta jornada serviu para quebrar os bons resultados até agora registados, terminando com um empate a duas bolas. O Mindelense nesta jornada seis tem jogo difícil perante o Batuque FC terceiro classificado, equipa que detém o troféu da edição da época passada e vem moralizado para este jogo, pois goleou na jornada anterior o Farense por 5-1. Este jogo que tem o pontapé de saída agendado para as 14 horas de domingo 26, assume-se muito importante para o desfecho da prova.

O Derby que divide o pódio com o Mindelense, teoricamente tem jogo mais acessível, pois defronta o lanterna vermelha da prova o Salamansa, equipa que ainda não conseguiu pontuar nesta edição da competição. Uma vitória para o Derby neste jogo que abre a sexta jornada, com inicio as 14 horas de sábado, 25, poderá colocar pressão no Mindelense e Batuque FC e deixar os “Dragões da Praça Estrela” bem posicionados para a conquista da prova, sendo certo que nesta jornada ainda nada ficará resolvido.

Ainda nesta jornada seis, Castilho e Académica vão medir forças no segundo jogo de sábado, duas equipas que neste momento estão separadas por apenas um ponto, com vantagem para o Castilho que tem 7, seguido da Académica 6. O Castilho vem de um empate a duas bolas, frente ao Ribeira Bote, enquanto que a “Micá” vem de um vitória por 3-0 ante ao Salamansa.

O jogo que fecha a penúltima jornada da prova, no domingo as formações do Farense e Ribeira Bote, duas equipas que estão também separadas por apenas um ponto, com a vantagem a sorrir para os da “Zona Libertada” com 4, enquanto que os de Fonte Filipe tem 3. O Farense vem com orgulho ferido após ter sido goleado pelo Batuque FC, por 5-1, já o Ribeira Bote vem de um empate a duas bolas frente ao Castilho.

No que toca a classificação, Mindelense e Derby somam 13 pontos e seguem lideres, seguidos pelo Batuque 11 pontos, e do Castilho 7 pontos, da Académica 6 pontos, Ribeira Bote 4 e do Farense com três pontos. Salamansa ainda não pontuou.