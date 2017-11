Advogado participa a Transparency Internacional a recusa do CSMJ em investigar participação contra um juiz

O advogado , Amadeu Oliveira , deu conhecimento a TRANSPARENCY INTERNACIONAL de uma participação disciplinar apresentada contra o que considera de abusos do Juiz Afonso Lima Delgado e que o Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) recusou investigar, devolvendo a participação ao signatário com o argumento de que a “ linguagem é muito insultuosa contra o Juiz”. Na missiva enviada a TRANSPARENCY INTERNACIONAL o referido advogado acha “inacreditável que o CSMJ tenha devolvido a participação quatro meses depois de ser entregue com o argumento de que a minha linguagem é muito forte. FORTE SÃO OS CRIMES QUE OS MAGISTRADOS CONTINUAM PRATICANDO EM CABO VERDE.

No documento enviado a TRANSPARENCY INTERNACIONAl e que segundo o advogado foi recusado pelo CSMJ Amadeu Oliveira considera que “que imperioso delimitar o âmbito desta Participação Disciplinar somente a 5 (cinco) processos, sem embargo de se averiguar outras infracções no âmbito de outros inquéritos Nesta ordem de ideias, esta Participação só incide sobre factos ilícitos praticados pelo Juiz Afonso Lima Delgado no âmbito dos 5 (cinco) seguintes processos: “ E depois faz a descrição dos referidos processos onde enumera os erros ou crimes que segundo ele terão sido cometidos pelo referido juiz, entre estes os seguintes :

Inserção de Falsidade de Documento Público, Denegação de Justiça , Prevaricação de Magistrado, Injúria contra Advogados.

Esta participação foi tronada publica num momento em que o advogado Amadeu Oliveira foi notificado para ser ouvido em declarações na Procuradoria Geral da República na qualidade de denunciante.

