Familiares e amigos de Edvanea Gonçalves promovem marcha de solidariedade

24/11/2017 01:20 - Modificado em 24/11/2017 01:20

Os familiares e amigos de Edvanea Gonçalves, a criança de 10 anos desaparecida desde o dia 14 de novembro, promovem, na cidade da Praia, uma marcha de solidariedade pelo seu desaparecimento. A marcha acontece esta sexta-feira, 24 de novembro, pelas 16 horas.

Segundo comunicado, a concentração para a marcha será no largo da Esquadra de Eugénio Lima, seguindo o percurso Escola Capelinha, Avenida Cidade de Lisboa, Palácio do Governo e Procuradoria Geral da República.

“O objetivo da marcha é manifestar solidariedade em relação à família e chamar a atenção da população da Cidade da Praia e de Cabo Verde em geral para que continuem atentos e que alertem as autoridades policiais caso tenham qualquer sinal da criança”.

Recorde-se que Edvanea Gonçalves, de 10 anos, encontra-se desaparecida desde o passado dia 14 de novembro. A criança reside com os familiares no bairro de Eugénio Lima, Cidade da Praia.

A organização da marcha aproveita para deixar um apelo a quem souber do paradeiro de Edvanea Gonçalves para que entre em contacto com as autoridades policiais através do 132 ou do número 9858805.

SAPO