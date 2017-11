Casa abandonada vira retrete e incomoda moradores

23/11/2017 01:26 - Modificado em 23/11/2017 01:28

É comum na ilha de São Vicente encontrar casas abandonadas em fase de construção a serem transformadas em retretes, com todos os confrangimentos que representam para as pessoas. Um exemplo deste facto acontece na zona de Monte Sossego, Atrás Cemitério.

Uma casa com as paredes levantadas, mas de fácil acesso para o seu interior, tem funcionado de local de despejo do lixo e de retrete, contribuindo com o mau cheiro e foco de insectos e outros bichos que podem colocar em causa a saúde pública.

Este caso tem preocupado os moradores da zona e as pessoas que passam por perto da casa pois está situada numa rua de acesso à zona, pelo que afecta um grande número de pessoas. “É uma situação que tem preocupado e existe há já muito tempo e nunca foi feito nada”, avança Patrick Santos. O mesmo diz que as pessoas comentam o estado do local e tentam chamar a atenção a quem utiliza o pardieiro para fins impróprios, mas tudo continua na mesma.

“O mau cheiro é sempre e quando cai a chuva piora, e mesmo com o sol, é um fedor”, afirma Jeremias, morador na zona. Avança ainda que mesmo falando com as pessoas que usam a casa, isso não tem surtido muito efeito. E os moradores demonstram-se descontentes com a situação.

E o pedido é geral: “que as pessoas deixem de usar o local como retrete e que a CMSV possa tomar uma posição com o local”. As soluções passam pela limpeza dos espaços, o corte de várias árvores dentro da casa que servem para dar privacidade às pessoas quando usam o local. E com a resolução do problema, poderão baixar os riscos de doença, como afirmam os moradores da zona, para além de dar à zona um aspecto limpo.