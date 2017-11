Santo Antão: Disputa da Supertaça Nené entre Paulense e Rosariense no sábado 25 de Novembro abre época desportiva na região Norte

Paulense campeão em título e Rosariense detentor da taça região norte, dão no dia 25 deste mês, sábado, o pontapé de saída para a nova época desportiva nesta região, com a disputa da Supertaça Nené, uma das figuras do desporto da Zona Norte de Santo Antão.

A equipa do “Rosa” vencedor da última edição da taça, subiu esta época ao principal campeonato desta zona desportiva, tem missão de contrariar o favoritismo dos “Diabos Vermelhos de As Pombas” campeão em título, duas equipas que na época passada fizeram um percurso quase imaculado nas provas que participaram, e no sábado 25, pelas 15 horas tem duelo marcado no Estádio Municipal João Serra em Ponta do Sol.

Com os calendários das provas por parte da Associação Regional de Futebol, liderado por Carlos Assunção já oficializado, e a nós disponibilizado, na semana seguinte a da Supertaça, nos dias 02 e 03 de Dezembro, realiza-se a primeira eliminatória da taça regional norte. O campeonato principal arranca no dia 09 de Dezembro com o Beira-Mar do Tarrafal de Ribeira Grande a apadrinhar o regresso de outro clube da Ribeira Grande, o Rosariense ao convívio dos grandes. Como tem sido hábito nos últimos anos ainda vai ser realizada a taça do Município da Ribeira Grande, englobada nas comemorações municipais.

A liga principal desta região vai ser disputada por seis equipas; Paulense, Beira-Mar, Santo Crucifixo, Sinagoga, Rosariense e Foguetões. Por sua vez o campeonato da segundona, vai ter a participação de somente três equipas; Torreense clube da Ribeira Torre, Solpontense de Ponta do Sol e a União Desportiva de Janela do Paul, isto porque São Pedro Apostolo e Irmãos Unidos do Paul continuam ausentes da prova.