Liga dos Campeões Europeu: nove equipas já garantiram uma vaga nos oitavos de final da prova

23/11/2017 01:16 - Modificado em 23/11/2017 01:16

Faltando apenas uma jornada para o término da fase de grupos da prova milionária da UEFA, nove equipas já têm presença assegurada na próxima fase da competição.

Findo a quinta jornada da competição, muitos grupos já conhecem algumas das equipas que vão fazer parte do sorteio dos oitavos de final, uma delas é o Real Madrid bicampeão Europeu, faltando neste momento mais sete equipas para ficar completo o figurino dos oitavos de final.

No grupo A, onde está o SL Benfica que ainda não conseguiu pontuar, e por isso já está eliminado das provas Europeias deste ano, o Manchester United de José Mourinho já conseguiu o passaporte para os oitavos com 12 pontos, faltando saber o outro apurado sendo que Basileia e CSKA Moscovo com nove pontos cada disputam a outra vaga. No grupo B, PSG com 15 pontos e Bayern Munique com 12, já têm presença assegurada na próxima fase da competição, já o Celtic e o Anderlecth lutam agora pela Liga Europa. No grupo C, somente o Chelsea com 10 pontos, já tem passaporte assegurado para os oitavos, enquanto que AS Roma 8, e Atlético de Madrid 6, lutam pelo passaporte.

O grupo D onde está presente o Sporting CP, o Barcelona com 11 pontos é a única equipa já com os pés nos oitavos, enquanto que a Juventus 8, e Sporting 7 lutam pelos oitavos. Até ao momento da fase de grupos o único grupo onde está tudo em aberto para a sexta e última jornada, é o grupo E, onde Liverpool 9 pontos, Sevilha 8, e Spartak de Moscovo de Zé Luís 6, estão com hipóteses de seguirem em frente na prova, num grupo muito equilibrado. No grupo F o Manchester City com 15 pontos, e por isso já com presença nos oitavos espera saber o outro acompanhante do grupo onde Shakhtar 9, e Nápoles 6, estão na corrida.

O grupo G está presente o outro representante português o FC Porto com 7 pontos, que luta pelo acesso aos oitavos com o RP Leipzig que também tem 7 pontos, num grupo onde o Besiktas 11 pontos já tem assegurado a passagem. Por fim o grupo H dos bicampeões Europeu o Real Madrid com 10 pontos, já tem presença nos oitavos de final, na segunda posição com o Tottenham 13 a garantir a primeira posição deste grupo, com o Dortmund 2 e APOEL 2, a tentarem agora a Liga Europa.

De realçar que a última jornada da fase de grupos vai ficar fechada nos dias 05 e 06 de Dezembro, com o sorteio dos oitavos de final a ser realizado na sexta-feira 08.