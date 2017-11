Cabo Verde vai receber laboratório de controlo antidopagem para cobrir a sub-região africana

23/11/2017 00:58 - Modificado em 23/11/2017 01:04

De acordo com o Presidente da Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde (ONAD-CV), Emanuel Passos, Cabo Verde está a preparar a instalação de um laboratório de controlo antidopagem que servirá o país e toda a sub-região africana onde não existem, actualmente, laboratórios acreditados pela Agência Mundial Antidopagem que prestem esse serviço.

Este responsável afirma ainda que a Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde está a trabalhar no sentido de conseguir financiamento para a montagem de um laboratório próprio e acreditado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) de modo a transformar o país numa referência a nível da África Ocidental. Com efeito, após a suspensão do laboratório existente na África do Sul, deixou de existir, actualmente, um laboratório acreditado pela agência reguladora, o que para o país, se pode tornar numa oportunidade em se transformar numa referência a nível africano, bem como a possibilidade de prestar serviços aos outros países criando um laboratório auto sustentável.

Garante que já foram estabelecidos vários contactos com possíveis parceiros que poderão ajudar na concretização deste projecto, nomeadamente, um acordo de parceria directamente com a agência portuguesa que será rubricado no início do próximo mês.

Além de Portugal, a ONAD-CV está a trabalhar ainda com a Organização da Zona 02 e 03 da qual foram eleitos recentemente membros do Conselho Executivo e com a própria Organização Mundial Antidopagem e a UNESCO no sentido de se efectivar esse projecto.

A ONAD-CV, enquanto organização responsável pela luta contra a dopagem no desporto, para além de ter a função de detectar e punir a dopagem, também tem um papel “fundamental” na sensibilização e educação dos agentes desportivos.

Declarações feitas à margem de um seminário organizado em parceria com o Instituto Universitário da Educação (IUE) de São Vicente, com o objectivo de educar e sensibilizar professores e a comunidade desportiva contra a dopagem no desporto.

Cabo Verde não possui dados científicos relativamente à situação de dopagem no desporto.