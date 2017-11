Polónia : Mãe de 34 anos dá à luz bebé bêbedo tinha uma taxa de álcool no sangue superior a 4 g/l

23/11/2017 00:44 - Modificado em 23/11/2017 01:33

Uma mulher de 34 anos deu à luz na Polónia depois de ter dado entrada no hospital com uma taxa de álcool no sangue superior a 4 g/l. Devido ao elevado nível de álcool no sangue da mãe, o bebé nasceu alcoolizado, revelaram os exames feitos à criança após o nascimento. O menino nasceu de cesariana, às 39 semanas de gestação.

Tudo aconteceu na semana passada. A polaca enfrenta agora acusações de exposição de menos a perigo de vida ou danos graves e, caso formalmente acusada, pode ser condenada a uma pena de até cinco anos de prisão. A mão (e por consequência o bebé), tinha uma taxa de alcoolemia 23 vezes superior ao limite legal para a condução.

Na Polónia o alcoolismo afeta 10% da população e, espante-se, o caso desta mãe não é único naquele país. Três babés nasceram alcoolizados em menos de 10 anos Para além deste menino polaco, já havia notícia de pelos menos outros dois nascimentos na Polónia em que a mãe deu à luz alcoolizada, ao ponto dos filhos também registarem taxas de alcoolemia elevados.

Em 2013, os médicos denunciaram outro caso. Uma grávida de 24 anos colapsou numa loja de bebidas alcoólicas quando tentava comprar mais garrafas. Após uma cesariana de emergência, o bebé nasceu com uma taxa de alcoolemia de 4,5 gramas por litro de sangue.

“O recém-nascido corria risco sério de morrer devido a envenenamento por álcool. Quando nasceu o coração quase não batia”, contou na altura um porta-voz do hospital. Também na Polónia, em 2008, uma mulher de 38 anos que tinha estado a beber álcool até ao momento em que entrou em trabalho de parto, deu à luz uma bebé com uma taxa de álcool no sangue de 2,9 g/l. A menina nasceu prematura e ficou vários dias internada nos cuidados intensivos, até que todos os vestígios de álcool fossem limpos do sangue. A mãe acabou por confessar que, antes do parto, tinha bebido “dois ou três copos do vinho” e aproximadamente dois litros de cerveja.

cmjornal.pt