Reforço da Binter-CV será nas ligações internas, sem pensar em voos internacionais

23/11/2017 00:45 - Modificado em 23/11/2017 00:45

No dia 16 de Novembro foi publicado no Notícias do Norte a notícia que a companhia área Binter tinha anunciado novos voos Sal-Boston o facto referia-se a Binter Internacional . Mas a Binter CV esclarece que não faz, nem tem intenções de fazer, voos Sal-Boston. A confusão deveu-se a uma má interpretação de uma notícia publicada no site espanhol ABC. A menção sobre o arquipélago, na notícia, fazia referência aos Açores, num acordo entre a Binter Internacional e a companhia aérea Sata, apesar da notícia se ter focado na comunidade cabo-verdiana que reside nos Estados Unidos.

Isto, quando a meta da Binter CV é reforçar o mercado interno e aplicar no arquipélago a experiência da empresa-mãe, a Binter-Canárias. Raúl Zapico, director da Binter Cabo Verde, anunciou que as sete ilhas deste mercado estão vinculadas a nove rotas e que a “previsão é para 428 mil passageiros até 2018, o que representa um aumento de 30%”.

O jornal destaca os elogios do Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, sobre o “bom funcionamento” da Binter, afirmando que a empresa está garantindo as conexões previstas no programa de investimento previsto neste território.

A empresa investiu doze milhões de euros no arranque do serviço interno em Cabo Verde (sem contar com a frota movida para lá), onde, após um ano de operações, a ocupação é de 60%.

De acordo com Del Castillo, é um mercado que tem muito potencial e, embora o negócio em Cabo Verde ainda não seja rentável, o gerente espera que no próximo ano “a conta de ganhos e perdas comece a equilibrar e a tornar-se positiva em 2019″.

“A Binter não prevê a abertura de novas rotas a curto prazo porque o mais importante é consolidar os destinos que já temos e, à medida que o número de passageiros aumenta, continuaremos a aumentar a oferta, especialmente, a frequência para os locais onde já estamos”, anuncia a empresa.