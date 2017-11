A ciência já não tem dúvidas: Donos de cães vivem mais anos

22/11/2017 17:22 - Modificado em 22/11/2017 17:22

Ter um animal de estimação é sempre benéfico tanto para o dono, como para o próprio animal em si, mas, segundo um recente estudo, os cães têm o ‘poder’ de dar anos de vida a quem lhes dá família. Ter um animal de estimação é sempre benéfico tanto para o dono, como para o próprio animal em si, mas, segundo um recente estudo, os cães têm o ‘poder’ de dar anos de vida a quem lhes dá família.

Os donos de cães vivem mais… e melhor. A conclusão é de um estudo levado a cabo pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e que analisou mais de 3,4 milhões de pessoas. De acordo com a investigação, recentemente publicada na revista Scientific Reports, os cães são benéficos para a saúde das pessoas, especialmente se estas morarem sozinhas.

Para o estudo, conta a Time, os cientistas suecos analisaram os registos de saúde de mais de três milhões de pessoas com idades entre os 40 e os 80 anos (nenhuma com histórico de doença cardiovascular) e compararam esses dados com o facto de terem ou não um cão ao longo de 12 anos.

Assim que cruzaram todas as informações obtidas, os responsáveis pela investigação concluíram que os donos de cães apresentavam um menor risco de doença cardiovascular quando comparados com que não tinha um cão na família. O risco de morrer por qualquer causa foi também menor, independentemente se se tratava de uma pessoa fumadora ou com excesso de peso.

Os menores riscos de doença cardíaca ou morte foram ainda mais notórios nas pessoas que tinham cães mas que viviam sozinhas, diz a publicação, que destaca que cuidar de um cão implica mudanças no estilo de vida, sendo a inclusão de caminhadas a mais comum e a que mais benefícios traz.

Contudo, o estudo suspeita que não é apenas a atividade física que o cão ‘obriga’ o dono a ter o único motivo para que tenham mais saúde. A possibilidade de o cão afetar positivamente o microbioma do dono é uma realidade em cima da mesa e que tem sido já a ser testada pela ciência, sendo que um recente estudo concluiu mesmo que as crianças que vivem com cães têm menos propensão a sofrer de asma, por exemplo.