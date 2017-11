O Messenger é a melhor aplicação para partilhar fotografias

22/11/2017 17:03 - Modificado em 22/11/2017 17:03

O aplicação de mensagens do Facebook permite agora que troque imagens com 4,096 x 4,096 de resolução.

Os utilizadores do Messenger gostam de partilhar fotografias com os amigos através da aplicação e, dando voz a esta utilidade da sua app de mensagens, o Facebook decidiu melhorar a qualidade das imagens partilhadas.

Como conta o The Next Web, o Facebook está a lançar uma atualização para o Messenger (seja Android ou iOS) que permitirá a partilha de fototgrafias com 4,096 x 4,096 de resolução, isto é, em qualidade 4K.

Melhor ainda, a tecnológica garante que a velocidade de transferência não será afetada, assegurando que as imagens serão partilhadas com a mesma velocidade independente da resolução