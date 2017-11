Conheça as 20 empresas mais respeitadas do mundo

22/11/2017 17:01 - Modificado em 22/11/2017 17:25

A reputação não é tudo, mas por vezes, mais vale ‘ter a fama do que o proveito’.

No mundo dos negócios, o dinheiro é quem dita mais leis. Apple, Google e Amazon são constantemente mencionadas como as maiores marcas do mundo graças à capitalização em bolsa e aos ganhos imparáveis, mas há empresas que merecem mais respeito segundo a Forbes.

A revista norte-americana divulgou a mais recente edição do estudo ‘Global 2000: Top Regarded Companies’, no qual identifica as marcas mais respeitadas do planeta.

Veja na galeria o top 20, com direito a algumas surpresas e várias ausências de peso.