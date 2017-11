Stéfano Silva: “Estou super feliz porque o meu esforço está a ser recompensado”

22/11/2017 02:22 - Modificado em 22/11/2017 02:22

Stéfano Silva, de 17 anos, natural de Santo Antão, Porto Novo, esteve a fazer testes na equipa do FC Porto desde o início deste mês. Passou nos testes e vai representar a equipa de Sub-18 da “Cidade Invicta”, pelo que se mostra confiante na sua progressão.

O jovem jogador de 2,03 metros de altura, é produto da escola do “Porto Novo Basquet”, mas na última época representou o Rosariense Basquet da Ribeira Grande, onde se sagrou campeão regional e, agora, deu um salto gigante na sua carreira após ter realizado alguns testes, tendo ingressado na equipa de formação do FCP.

O jovem prodígio santoantoniense afirma que no início do estágio em Portugal tudo parecia confuso devido às várias tácticas, mas que com a ajuda dos seus treinadores e colegas de equipa foi captando pouco a pouco e com muito treino. “Estou encarando tudo desde o início com muita moral, dou sempre tudo de mim nos treinos para poder ir melhorando cada vez mais. Agora sinto que estou a jogar mais à vontade e melhor”.

Stéfano não quer ser apenas mais um jogador de basquetebol, mas sim uma referência para o mundo e, por isso, tem como objectivo continuar a trabalhar de forma a subir na carreira e nunca baixar os braços e já tem o horizonte bem definido que é o de representar a selecção principal de Cabo Verde.

Durante a entrevista, o jovem jogador santoantoniense não se esqueceu de quem o ajudou nesta trajectória, apontando o treinador Délio Leite como o principal obreiro da realização deste sonho e também a Câmara Municipal do Porto Novo. “Apesar de ter aprendido muito na minha equipa de formação inicial, o “Porto Novo Basquetball”, foi com o treinador Délio Leite que evoluí muito e aprendi os fundamentos principais do basquetebol”, conclui Stéfano Silva.