CVMóvel oferece Centro Multimédia e inaugura loja no Município de Santa Catarina (Fogo)

22/11/2017 01:53 - Modificado em 22/11/2017 01:53

A CVMóvel continua a levar as Tecnologias de Informação e Comunicação a várias esferas da sociedade, prosseguindo com a implementação do projecto Contributos para a Sociedade de Informação (CSI), possibilitando maior e mais fácil acesso às TIC.

Assim, enquadrado nas festividades da santa padroeira, Santa Catarina, é a vez da localidade Achada Furna, no Município de Santa Catarina (Ilha do Fogo) a receber o seu Centro Multimédia, perfazendo, até à data, um total de 22 centros oferecidos a municípios do país pela CVMóvel.

Este centro, à semelhança dos outros oferecidos no âmbito deste projecto, é a concretização de mais uma iniciativa com vista à edificação de um Centro Multimédia de utilidade pública para a comunidade, apetrechado com mobiliário e computadores para 5 postos de navegação net, 1 servidor HP, 1 impressora multi-funções e 1 TV LED. Igualmente será concedido acesso à internet em condições vantajosas.

Ainda e no âmbito das festividades do Município, vai ser inaugurada a loja CVTelecom na localidade de Cova Figueira, permitindo que os clientes possam ter acesso aos produtos e serviços do Grupo CVT na sua localidade, sem terem de se deslocar para mais longe.

As duas cerimónias acontecem amanhã, dia 21 de Novembro, sendo que a inauguração do centro terá lugar às 15:00 e a inauguração da loja às 17:00 e serão presididos pelo Presidente do Conselho de Administração da CVMóvel Eng. José Luís Livramento e pelo o Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Dr. Alberto Nunes.