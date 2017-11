Asteróide interestelar entrou no sistema solar

21/11/2017 03:45 - Modificado em 21/11/2017 03:45

Um objeto interestelar, com cerca de 400 metros de comprimento, foi observado pela primeira vez por cientistas no nosso sistema solar, depois de ter vagueado pelo Universo milhões de anos.

Batizado de Oumuamua, este é o primeiro objeto de fora do sistema solar que os cientistas observaram a partir de um telescópio. O objeto foi detetado no Havai, a 19 de outubro, segundo um artigo publicado na revista “Nature”.

Segundo os cálculos dos especialistas, o objeto que poderá ser constituído por rocha e metais e move-se a 95 mil quilómetros por hora. Inicialmente, julgou-se que poderia ser proveniente da estrela Vega, a 25 mil anos-luz de distância, mas Vega não estava na posição atual há 300 mil anos, quando a jornada até ao nosso sistema solar teria começado.

“Oumuamua terá vagueado pela Via Láctea sem estar associada a nenhuma estrela, durante centenas de milhões de anos antes de encontrar, por acaso, o sistema solar”, afirmou Karen Meech, do Instituto Astronómico do Havai

Jn.pt