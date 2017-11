Kivan Dongo: “A experiência tem sido fantástica”

21/11/2017 03:37 - Modificado em 21/11/2017 03:59

O atleta cabo-verdiano Kivan Dongo, de apenas 20 anos de idade, está a dar os seus primeiros passos profissionais no andebol europeu ao serviço do Juventude Desportiva de Lis que milita na segunda liga portuguesa e, nas últimas três jornadas, tem ajudado a sua equipa a manter a liderança da Zona 3.

Decorridas oito jornadas, a equipa ocupa a primeira posição da Zona 3 com seis vitórias, uma derrota e um empate, tendo Kivan ingressado na equipa na quinta jornada, onde já leva muitos minutos de jogo e com três golos apontados. Neste momento, o campeonato da Zona 3 caminha para a última jornada da primeira volta, com o Juventude de Lis a ter mais três pontos do que quatro adversários directos e a jovem promessa cabo-verdiana quer continuar a ajudar a sua equipa numa fase em que a mesma vai entrar, segundo o camisola 13, num mês muito importante antes das paragens para o Natal e fim do ano.

Kivan destaca que a experiência tem sido fantástica, realçando os dois treinadores da equipa que o têm ajudado imenso na sua progressão e que estão apostando nele para a equipa pois, “acreditam muito no meu potencial e no meu sucesso no futuro”. Neste primeiro ano, Dongo diz que tem muito para aprender e ir evoluindo jogo a jogo. “Mas mantenho-me sempre humilde porque se cheguei até aqui é por mérito próprio, mas nunca me esqueço daqueles que pararam um dia para me ensinarem o que eu sei de andebol hoje”.