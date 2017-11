Estádio Municipal João Serra em obras de reabilitação

21/11/2017 03:36 - Modificado em 21/11/2017 03:36

A Câmara Municipal da Ribeira Grande, em parceria com a Associação Regional de Futebol de Santo Antão Norte, tem vindo a efectuar alguns trabalhos de reabilitação no Estádio João Serra em Ponta do Sol.

Os trabalhos de reabilitação das partes mais afectadas do Estádio já iniciaram como a pintura dos balneários, casas de banho, tribuna, cabine de comunicação, bar, paredes internas e retirando algumas publicidades antigas. Uma das preocupações das duas entidades passa também por retirar o arame que delimita a bancada e o campo, um dos factores que impede a boa visão dos espectadores das bancadas ao terreno de jogo, substituindo-o por um corrimão no mesmo local. Como se pôde constatar, a área de uma das balizas está em péssimas condições e com um grande buraco no relvado que também vai ser alvo de renovação.

O relvado sintético já não está em boas condições mas, para já, nesta época desportiva, não vai sofrer nenhuma substituição. Os trabalhos estão a decorrer a bom ritmo e, ao que tudo indica, tudo vai estar pronto até ao dia do apito inicial para a nova época desportiva que arranca já no dia 25 deste mês, quando entrarem em campo o Paulense DC do Paul e o Rosariense Clube da Ribeira Grande para a disputa da Supertaça “Nené”.