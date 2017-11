Tribunal condena a cinco anos de prisão, mas ordena expulsão da brasileira do país

21/11/2017 03:33 - Modificado em 21/11/2017 03:33

Esta segunda-feira, 20 de Novembro, o Tribunal da Comarca de São Vicente decretou a sentença de cinco anos de prisão e pena expulsão do país à brasileira detida no Aeroporto Cesária Évora, São Vicente, na posse de 905 gramas de cocaína, em Março deste ano pela Polícia Judiciária.

O Primeiro Juízo Crime decretou a prisão e a expulsão do país da brasileira de 25 anos, acusada de tráfico de droga do Brasil. No entanto, a pena de prisão fica suspensa da sua execução, mas a cidadã não pode mais permanecer no país.

A droga, de acordo com o Tribunal, estava alojada em noventa e quatro cápsulas dentro do estômago da mulher. A cocaína, depois de ter sido evacuada do corpo da brasileira de 25 anos, foi apreendida pela PJ que confirmou ser um produto com elevado grau de pureza e que, vendido nas ruas, valeria uns bons milhares de contos.

A cidadã brasileira foi detida quando chegou no voo da TAP que ligava Fortaleza (Brasil) e São Vicente. A mesma é natural do Belém, Pará do Brasil.