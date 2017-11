JHA: “Há três semanas eu tento falar com o PM para ter informações sobre os negócios feitos com a Binter-CV e a Icelandair“

21/11/2017 03:34 - Modificado em 21/11/2017 03:34

A presidente do PAICV considera que o primeiro-ministro “deveria falar a verdade ao país no concernente aos negócios feitos com a Binter-CV e Icelandair “

Janira Hopfher Almada reagia às declarações de Ulisses Correia e Silva, este domingo, a partir de Lisboa, segundo a qual a oposição “pode conhecer” as informações relativas aos contratos assinados com a transportadora aérea nacional (Binter-CV) e com a Loftleider Icelandic, do grupo Icelandair, no quadro da reestruturação da TACV e da criação do negócio “hub” aéreo em Cabo Verde.

JHA pediu ao PM que “ esclareça onde que é a sede própria” e lembrou que o Parlamento é o local adequado para estas coisas, uma vez que foram os deputados do PAICV que solicitaram informações relacionadas com os citados negócios.

Em declarações à Inforpress, Janira Hopffer Almada revelou que “há três semanas, enquanto líder da oposição”, solicitou um encontro com o chefe do Governo para, entre outras questões, tratar assuntos atinentes aos contratos com a Binter-CV e Icelandair, respectivamente, mas que Correia e Silva não responde.

“O grupo parlamentar (do PAICV) já solicitou por diversas vezes, e temos provas documentais desta solicitação, todas as informações sobre os negócios que envolvem a transportadora aérea nacional, seja com a Binter, seja com a Icelandair”, precisou Janira Hopffer Almada.

Para a líder da oposição, o “mais grave” é o facto de o ministro das Finanças, Olavo Correia, ter justificado que não poderia facultar aos deputados do partido da estrela negra cópia do contrato com a Icelandair, alegando que há uma “cláusula de confidencialidade”, pelo que teria que ter uma “autorização prévia da própria Icelandair, antes de disponibilizar o contrato assinado pelo Estado de Cabo Verde aos deputados da nação”.

Segundo Janira Hopffer Almada, “não corresponde à verdade” que a bancada parlamentar de que é líder tenha, neste momento, todos os dados do negócio com a Binter-CV e a Icelandair.

