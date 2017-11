Torneio de Abertura: Derby e Mindelense empatam a duas bolas e mantêm liderança repartida da prova

A quinta jornada e antepenúltima do Torneio de Abertura reservou no final da tarde de domingo um histórico confronto entre o Derby e o Mindelense, mas tudo terminou com um empate no final dos noventa minutos a duas bolas, e os dois clubes continuam de mãos dadas na liderança da tabela classificativa com 13 pontos.

Este jogo fechou a quinta jornada e as duas equipas continuam em igualdade pontual, somando só vitórias nos quatro jogos disputados. O Derby logo nos primeiros dez minutos conseguiu uma vantagem de dois golos graças a dois auto-golos protagonizados por Vidal e Fache, mas o Mindelense conseguiu reagir e chegou ao empate com golos de Papalélé e de Stefan.

Com este empate, os “Dragões da Praça Estrela” e os “Leões da Rua de Praia” continuam lado a lado na classificação com 13 pontos, com o Batuque FC agora a apenas dois pontos de distância desta dupla da frente faltando, neste momento, dois jogos para o término do Torneio de Abertura.

Resultados e classificação da quinta jornada:

Batuque FC 5-1 Farense

Ribeira Bote 2-2 Castilho

Académica 3-0 Salamansa

Derby 2-2 Mindelense

No que toca à classificação, Mindelense e Derby somam 13 pontos e seguem líderes, seguidos pelo Batuque com 11 pontos e do Castilho com 7 pontos. Segue depois a Académica com 6 pontos, o Ribeira Bote com 4 e o Farense com três pontos. O Salamansa ainda não pontuou.