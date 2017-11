ESJB : o regresso a normalidade e até parece que não aconteceu nada

21/11/2017 03:29 - Modificado em 21/11/2017 03:30

As aulas decorreram, ontem , 20, dentro da normalidade na Escola Secundaria Jorge Barbosa . Não foi registado nenhum caso de desmaio , nem de alteração no ambiente escolar . Coisa rara na última semana quando a escola teve de liderar com desmaios , até agora sem explicação , de cerca de 30 alunas e uma onda de pânico e histerismo que levou primeiro a suspensão de aulas e depois ao enceramento da escola . Ainda não se sabe porque a normalidade voltou e porque os desmaios pararam . A ESJB viveu um dia , estranhamente , tranquilo , onde sequer se via os alunos na rua . E não se sabe porque que de repente tudo voltou a normalidade . O Centro de Racionalismo Cristão tinha dito na sexta-feira que “estes espíritos puderam ser presos e levados para os seus mundos para continuarem a sua evolução e que a partir de segunda-feira a situação vai estar normalizada graças ao trabalho que fizemos junto dos alunos. Com o trabalho que foi feito, os espíritos que causaram os distúrbios já estão presos nos seus mundos”

Da parte da direção da ESJB foram tomadas medidas como manter em casa as estudantes “vitimas” das crises de desmaios, gritos e “histeria a receberem apoio psicológico , proibição de dos alunos da escola durante os intervalos ,

O certo é que a normalidade regressou .