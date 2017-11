O que trouxe a normalidade ás escolas secundárias do Mindelo?

21/11/2017 03:28 - Modificado em 21/11/2017 03:28

Depois dos casos registados na Escola Jorge Barbosa com alunas a desmaiarem, a terem convulsões e, alegadamente, a ouvirem vozes, neste fim de semana, a casa do Racionalismo Cristão em Monte Sossego garantiu que os espíritos que assolavam as escolas de São Vicente, com maior impacte na escola Secundária Jorge Barbosa, foram expulsos. Recorda-se que durante quatro dias criou-se um clima tenso e de pânico no estabelecimento de ensino, levando à suspensão das aulas nos períodos das tarde de quinta, sexta e sábado de manhã, seguindo-se depois os liceus José Augusto Pinto e a Escola Salesiana de Artes e Ofícios.

De acordo com o Presidente do Centro, António Vera Cruz, o Centro atraiu espíritos superiores para ajudarem os encarnados e “estes espíritos puderam ser presos e levados para os seus mundos para continuarem a sua evolução”.

No entanto, muitos ainda estão cépticos sobre isso e não acreditam nesta história de espíritos a invadir os liceus e a “possuir” apenas as estudantes. No entanto, não conseguem arranjar um argumento lógico que se coadune com o que se assistiu por estes dias, tendo sido necessária a intervenção da Delegada de Ensino de São Vicente, a tomar medidas para “combater a situação”.

Por outro lado, existem os que defendem esta teoria da mediunidade e se mostram satisfeitos com a posição do Centro que ofereceu uma explicação para o sucedido assim como ajuda.

“Todos nós sabemos que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal, por isso, temos de elevar os nossos pensamentos sempre para o bem e praticar sempre boas acções”, afirma um internauta sobre a suposta “prisão e expulsão dos espíritos para os seus mundos”.

“As casas do Racionalismo Cristão espalhadas pelos 4 cantos do mundo tiveram uma boa réplica e, com a união dos pensamentos, fizeram a sua limpeza psíquica para ajudar no que foi possível porque a união faz a diferença”.

“Continuam a fazer o bem à humanidade. Neste plano físico estamos envolvidos pelo mal ou pelo bem perante o nosso pensamento e precisamos de boa assistência fluídica”.

No entanto, a reacção de outros é de gozo com a situação, enquanto que outros adiantam que as Casas de Racionalismo nada fazem de bom para as pessoas.

Certo ou não, até ao fecho desta reportagem, não se registou nenhum caso em nenhum dos estabelecimentos de ensino do Mindelo e fica a pergunta. Até que ponto isso é verdade?