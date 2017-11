Alécia Morais nas passarelas da China pela Victoria’s Secret

21/11/2017 03:26 - Modificado em 21/11/2017 04:04

A modelo santoantoniense Alécia Morais é uma das novas caras da marca de lingerie Victoria’s Secret e esta segunda-feira, fez o seu primeiro desfile pela marca na China.

A estreia na passerelle da Victoria’s Secret da modelo internacional cabo-verdiana Alécia Morais aconteceu hoje, dia 20 de Novembro, em Xangai, na China. Como já tinha sido anunciado anteriormente, esta é a primeira vez que uma cabo-verdiana faz parte do grupo de 55 modelos de 20 países diferentes que desfilam para a famosa marca de lingerie Victoria’s Secret.

Naquele que foi considerado o desfile “mais ambicioso de sempre” da marca, de acordo com o produtor executivo da iniciativa, Ed Razek, em declarações aos meios de comunicação internacionais, irão participar 55 modelos de 20 países. Esta é a primeira vez que uma cabo-verdiana vai marcar presença no certame.

Este ano foi a vez de uma cabo-verdiana pisar pela primeira vez a ‘passerelle’ de um dos desfiles mais aguardados do ano. Alécia Morais, de 20 anos, iniciou a sua carreira depois de ter vencido o Elite Model Look Cabo Verde em 2012. Hoje vive em Nova Iorque.

Esta é a primeira vez que o desfile decorre na Ásia, tendo em anos anteriores acontecido em cidades como Nova Iorque, Londres, Los Angeles, Miami e Cannes.

Todos os anos, é mostrado no desfile um ‘soutien’ feito com pedras preciosas. Este ano, cabe à modelo brasileira Laís Ribeiro a responsabilidade de desfilar a peça, com quase seis mil pedras preciosas como diamantes ou safiras amarelas, incrustadas em ouro de 18 quilates, avaliada em 1,7 milhões de euros.

A modelo partilhou a sua alegria por fazer parte deste desfile nas redes sociais.

”Estou muito feliz por estar cá novamente, após cinco anos”, escreveu no fim-de-semana Alécia na sua página oficial do instagram, referindo-se ao desfile da Elite Model Look em que marcou presença em 2012 e que também aconteceu em Novembro.

Em cabo verde a Jovem venceu pelo terceiro ano consecutivo um troféu na Gala Somos Cabo Verde, na categoria Moda.

Com 20 anos, Alécia Morais é a modelo cabo-verdiana mais bem-sucedida do momento.