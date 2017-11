UCID – Aumento salarial. “As classes que podem constituir perigo para a governação são resolvidos os seus problemas”

Sobre o não aumento salarial anunciado por parte do chefe do governo, Ulisses Correia e Silva. A UCID numa reação ao facto afirma que “é uma situação não apenas com funcionários públicos, e de uma maneira geral não tem havido aumentos salariais. E para António Monteiro os governos tem procurado através da implementação dos PCCS dar uma satisfação “aqui e acola” e não tem preocupado com o todo.

“As classes que podem constituir perigo para a governação, essas classes, nos momentos que reivindicam são resolvidos os seus problemas. E outas classes porque não tem a mesma força das outras classes acabam por ficar em banho-maria para o aumento salarial”, como afirma Monteiro.

E para a UCID já chegou orçamento para o governo comtemplar os cabo-verdianos com o aumento salarial.

“Acontecer que o governo a não anunciar os privados não anunciam. Os trabalhadores vão perdendo poder de compra e consequentemente a vida vai ficando mais difícil. O governo deve analisar o aumento salarial necessário para que todos tenham os mesmos direitos”. O poder de compra é analisada por Monteiro, principalmente com o período de seca em que os preços dos produtos tendem a aumentar.